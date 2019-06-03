Посещение этих водоёмов может отразиться на здоровье

Посещение этих водоёмов может отразиться на здоровьеПляжи на Содышке, Клязьме и озере Глубоком в Загородном парке опасны для владимирцев. Посещение этих водоёмов может отразиться на здоровье, сообщает результаты проб Роспотребнадзор. Пока единственным местом, пригодным для купания, остается лишь Семязино.Опасна для здоровья именно вода - санитарно-эпидемиологического заключение говорит о том, что из этих водоёмов нельзя пить, использовать воду для хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях.Сами же пляжи полностью безопасны. Сотрудники МЧС России по Владимирской области проверили берег и заход в воду.Отдыхающим при посещении пляжей рекомендуют обращать внимание на сигнал, по которому они могут получить информацию о возможности или запрете купания - это жёлтый или чёрный флаг, поднятый на мачте. Если вверх поднят жёлтый флаг - купание разрешается, чёрный - купание запрещено.