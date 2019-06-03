На Украине собираются запретить понятие риелтор, поскольку термин является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Национальной ассоциации риелторов США.

Вместо риелторов на Украине появятся брокеры и агенты по недвижимости, пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.Для специалистов разработали специальный кодекс, который обязывает сдать их квалификационные экзамены и получит соответствующий сертификат на право ведения деятельности в сфере недвижимости.Брокер по недвижимости должен быть внесен в государственный реестр. Он имеет право работать с неограниченным количеством агентов по недвижимости, но при этом агент может работать только на одно брокерское агентство.Брокер должен объяснять права гражданам и предупреждать их о последствиях сделки, постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень. При размещении объявления в Интернете брокер должен будет подписать договор с клиентом, от имени которого работает. Регистрируясь на сайте, он должен указать номер своего свидетельства и квалификационное сертификата.Если же обычное с виду объявление окажется размещенным брокером, потенциальный покупатель может на него пожаловаться в профильные организации или Фонд госимущества Украины.