Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 100 граммов...

В районе Новокосино сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотического средства.В результате проверки оперативной информации полицейские УВД по ВАО на Салтыковской улице задержали жителя Московской области, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято порошкообразное вещество. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 100 граммов.Следствием ОМВД России по району Новокосино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73