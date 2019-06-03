Певица Наталья Королева выложила в своем Instagram новый пост. Исполнительница опубликовала буквально крик души.

Певица Наталья Королева выложила в своем Instagram новый пост. Исполнительница опубликовала буквально крик души.Звезда рассказала, что накануне украинский телеканал "Интер" транслировал ее концерт. К слову, именно с ним Наталью не пустили в ее родную страну.Светская львица знает, что для музыки и хороших песен нет предела и запретов.Она обращается к поклонникам и заявляет, что очень ждет встречи с ними. По словам исполнительницы, она уверена, что рано или поздно это произойдет. "Спасибо "Интер", соединяющий наши сердца! С любовью, ваша Наташа", – подытожила Королева.Фанаты активно начали оставлять комментарии под этим постом. "С тобой и с твоими песнями связана моя молодость, любовь и жизнь", "Полтава с вами!", "Наташа, Киев любит и ждет", – не жалели добрых слов обожатели."Надеемся, что скоро все изменится, и политика не будет мешать артистам", – резюмировал подписчик.Напомним,12 октября прошлого года служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну. Она не сможет попасть на родину в течение 5 лет.