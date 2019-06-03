В деле об убийстве 24-летнего экс-бойца спецназа в Подмосковье появился подозреваемый. Следствие установило личность одного из нападавших.

В деле об убийстве 24-летнего экс-бойца спецназа вПодмосковье появился подозреваемый. Следствие установило личность одного изнападавших.Полиция установила, что к убийству Никиты Белянкинапричастен гражданин Армении. Он недавно обосновался неподалеку от места, гдебыло совершено преступление. Об этом рассказал отец погибшего Алексей Белянкин.Никита Белянкин вступился за прохожего, которого ночьюизбивали 15 нетрезвых мужчин. Экс-боец спецназа не смог пройти мимо и предложилмужчинам честный поединок. Однако разъяренная толпа набросилась на спецназовца.Белянкин сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановилонападавших. Бойца ударили ножом в сердце,передает