Эксперты проанализировали, в каких городах выгоднее всего жить приезжим из других регионов или стран. В исследовании сопоставили средние размеры зарплат, стоимость аренды однокомнатной квартиры и размеры прожиточного минимума в регионе.

Самым выгодным для мигрантов оказался Воронеж: при средней зарплате 33,3 тысячи рублей аренда жилья обойдется в 10,6 тысячи, а прожиточный минимум в регионе составляет 8,6 тысячи рублей. В итоге после основных трат у человека останется еще 14 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование портала Adzuna.Второе место у Красноярска: средняя зарплата 39,9 тысячи рублей, аренда однушки – 13,9 тысячи рублей, а прожиточный минимум – 12,2 тысячи. На руках остается 13,8 тысячи рублей.На третьем месте Омск, где средняя зарплата 33,7 тысячи рублей, аренда однокомнатной квартиры 11,1 тысячи, прожиточный минимум 8,9 тысячи рублей и остаток 13,6 тысячи.