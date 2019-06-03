Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий Пари Сен-Жермен обвиняется в изнасиловании.
Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
В полицию Сан-Пауло обратилась девушка, утверждающая, что во время пребывания в Париже она подверглась сексуальному насилия со стороны Неймара. Полиция намерена допросить и футболиста, и пострадавшую.
Если вина Неймар будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком от одного до пяти лет. Сам футболист отрицает выдвинутые против него обвинения.