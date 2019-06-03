Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка порассуждала о том, какое значение имеет рождение сына в семье. В словах спортсменки увидели намек на возможное прибавление в семействе.

Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка порассуждала о том, какое значение имеет рождение сына в семье. В словах спортсменки увидели намек на возможное прибавление в семействе.Чемпионка поделилась с народом серией снимков с дочерью Надеждой. Фотографии она сопроводила философскими размышлениями, на которые последовала бурная реакция россиян.Татьяна Навка отметила, что ей очень нравится одно выражение. "Дочь – это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!" Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – написала она.В конце своего сообщения фигуристка добавила, что мечтает и о сыне. Некоторые усмотрели в этом намек на скорое прибавление в семействе, передает ."Говорят: "Сын – это вечная любовь женщины!" – заключила Навка.Под философскими рассуждениями спортсменки скопились сотни комментариев. Кто-то даже усмотрел в ее словах оскорбление. "А у кого мальчики-те не достойны повторения?" – возмущается один из пользователей. "Это дешевые штампы интернетовские, не ожидала от вас. Мальчики не комплимент!? Мальчики это тогда благословение божье, да? Бред, не разочаровывайте", – буквально разнес Татьяну Навку другой.Многие выразили надежду, что в семье чемпионке появится сын. "Желаю вам сыночка ещё родить", – пишет комментатор. "Танечка сыночка обязательно родите", – успокаивает спортсменку пользователь Сети.Напомним, что у двое детей. Первую дочь она родила в 2000 году, когда состояла в браке с фигуристом Александром Жулиным. Девочку назвали Александрой.Вторая дочь появилась на свет в августе 2014 года. Ей дали имя Надежда. Спустя год вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.