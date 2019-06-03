Ксения Собчак, устроившая ради пиара очередной скандал, разделила на два лагеря своих поклонников. Одни жалеют телеведущую, отмечая, что она потеряла себя, как личность. Другие напоминают о законе бумеранга – предупреждая телезвезду, что зло может обратиться на ее детей.

Ксения Собчак, устроившая ради пиара очередной скандал,разделила на два лагеря своих поклонников. Одни жалеют телеведущую, отмечая,что она потеряла себя, как личность. Другие напоминают о "законе бумеранга"– предупреждая телезвезду, что зло может обратиться на ее детей.Новую волну обсуждения подняла своим последнимпостом в Instagram. Наснимке из своего очередного тура телеведущая просто стоит, подставив лицосолнцу. Однако подпись под ним, как обычно, провоцирующая."Старик Эйнштейн все-таки был прав: есть двебезграничные вещи на свете: человеческая глупость и вселенная. Кстати, насчетвторого он был не уверен", – написала телезвезда.Особо доверчивые подписчики решили, что у Ксении Собчакслучился приступ самокритики и телезвезда встала на путь исцеления и раскаяния.Однако таковы оказались в меньшинстве. Остальные обрушили на Собчак шквалкритики – подчеркивая, что она втравила в скандал не только себя и ОльгуБузову, но и дизайнера, чьи слова она привела в эфире своей программы."Да, Эйнштейн был прав, а еще, в свете последнихсобытий, надо думать тысячу раз, прежде чем что-то сказать", – заметилифоловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Они отмечают, чтовыбрала в качестве объекта своих нападок Бузову потому, что та неможет ей ничем ответить. Если бы журналистка решилась так же""проехаться по кому-либо изсвоего окружения, последствия для нее были бы самыми печальными.Некоторые, критикуя , все же ее жалеют. "А толку,что разодета от лучших дизайнеров, ведь счастливее она от этого точно нестала – злая, неудовлетворенная, страшная и пустая. И кто б ни считал ее умвеликолепным, для меня это бедная и несчастная особа, которая давно потеряласебя как личность", – пишут пользователи. В то же время, критики признают,что ругать Собчак бесполезно: экскременты для нее – естественная средаобитания. У телезвезды спрашивают, верит ли она в закон бумеранга: ведь все зломожет вернуться к ее детям.