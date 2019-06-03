Ксения Собчак, устроившая ради пиара очередной скандал,
разделила на два лагеря своих поклонников. Одни жалеют телеведущую, отмечая,
что она потеряла себя, как личность. Другие напоминают о законе бумеранга
– предупреждая телезвезду, что зло может обратиться на ее детей.
Ксения Собчак, устроившая ради пиара очередной скандал,
разделила на два лагеря своих поклонников. Одни жалеют телеведущую, отмечая,
что она потеряла себя, как личность. Другие напоминают о "законе бумеранга"
– предупреждая телезвезду, что зло может обратиться на ее детей.
Новую волну обсуждения подняла своим последним
постом в Instagram. На
снимке из своего очередного тура телеведущая просто стоит, подставив лицо
солнцу. Однако подпись под ним, как обычно, провоцирующая.
"Старик Эйнштейн все-таки был прав: есть две
безграничные вещи на свете: человеческая глупость и вселенная. Кстати, насчет
второго он был не уверен", – написала телезвезда.
Особо доверчивые подписчики решили, что у Ксении Собчак
случился приступ самокритики и телезвезда встала на путь исцеления и раскаяния.
Однако таковы оказались в меньшинстве. Остальные обрушили на Собчак шквал
критики – подчеркивая, что она втравила в скандал не только себя и Ольгу
Бузову, но и дизайнера, чьи слова она привела в эфире своей программы.
"Да, Эйнштейн был прав, а еще, в свете последних
событий, надо думать тысячу раз, прежде чем что-то сказать", – заметили
фоловеры (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Они отмечают, что
выбрала в качестве объекта своих нападок Бузову потому, что та не
может ей ничем ответить. Если бы журналистка решилась так же
""проехаться по кому-либо из
своего окружения, последствия для нее были бы самыми печальными.
Некоторые, критикуя , все же ее жалеют. "А толку,
что разодета от лучших дизайнеров, ведь счастливее она от этого точно не
стала – злая, неудовлетворенная, страшная и пустая. И кто б ни считал ее ум
великолепным, для меня это бедная и несчастная особа, которая давно потеряла
себя как личность", – пишут пользователи. В то же время, критики признают,
что ругать Собчак бесполезно: экскременты для нее – естественная среда
обитания. У телезвезды спрашивают, верит ли она в закон бумеранга: ведь все зло
может вернуться к ее детям.