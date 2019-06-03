Российский хоккеист клуба НХЛ Сент-Луис Блюз Никита Сошников возвращается из-за океана в Россию. Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский Салават Юлаев.

Российский хоккеист клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" Никита Сошников возвращается из-за океана в Россию. Права на нападающего принадлежали петербургскому СКА, но в результате обмена теперь новым клубом нападающего станет уфимский "Салават Юлаев".Контракт между сторонами был заключен на два года, сообщает официальный сайт КХЛ. В клуб из Санкт-Петербурга же отправился Владимир Ткачев. Сошников минувший сезон выступал за "Сент-Луис", но сыграл пять игр и не набрал ни одного очка. Несколько раз он оказывался в лазарете.Напомним, что по итогам сезона 2018/19 "Салават Юлаев" занял шестое место в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф уфимцы добрались до полуфинала, где проиграли омскому "Авангарду" со счетом 2:4.