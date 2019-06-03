Бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором может пройти 7 сентября 2019 года. Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Абдулманап Нурмагомедов не исключает проведения их новой встрече.

Бой-реванш между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором может пройти 7 сентября 2019 года. Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Абдулманап Нурмагомедов не исключает проведения их новой встрече.Абдудманап Нурмагомедов подтвердил ТАСС, что Хабиб готовится провести следующий поединок 7 сентября в Абу-Даби. Пока неизвестно, кто станет его соперником. Рассматриваются три варианта – Тони Фергюсон, Дастин Порье и Конор Макгрегор.7 октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона мира в легком весе UFC. После боя произошла потасовка с участием обои бойцов, за что и россиянин и ирландец были дисквалифицированы на длительный срок.