В связи с проведением на территории города Москвы мероприятий, посвященных празднику «Ураза-байрам», 4 июня 2019 года будет ограничено движение транспорта..

В связи с проведением на территории города Москвы мероприятий, посвященных одному из главных мусульманских религиозных праздников «Ураза-байрам», 4 июня 2019 года будет ограничено движение транспорта.В этот день пройдут праздничное моление и проповедь в следующих местах:- в 4:30 ч в Мемориальной Мечети на Поклонной горе «Шухада» (ул. Минская, д.2б);- в 7:00 ч в Духовно-просветительском комплексе Мечетей «Ярдам» и «Инам» (ул. Хачатуряна, д. 8):- в 7:00 в Московской Соборной Мечети (Выползов переулок, д. 7);- в 6:30 ч в павильоне № 2 ПКиО «Сокольники» (5-й Лучевой просек, д. 5а);- в 6:30 ч в Каскадном парке «Братеево» (ул. Борисовские Пруды, д. 31);- в 7:00 ч на площадке в Бутовском лесопарке (со стороны ул. Кадырова);- в 8:00 ч в Исторической Мечети (ул. Б. Татарская, д. 28).Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и места стоянки автотранспорта, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81