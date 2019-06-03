Под залог в миллион кувейтских динаров осуждена осужденная на 10 лет за растрату 45-летняя россиянка Мария Лазарева. Миллион кувейтских динаров - это 3 миллиона 300 тысяч долларов США.

Под залог в миллион кувейтских динаров осуждена осужденная на 10 лет за растрату 45-летняя россиянка Мария Лазарева. Миллион кувейтских динаров — это 3 миллиона 300 тысяч долларов США.Вице-президент и управляющий директор компании КGLI Мария Лазарева была задержана в ноябре 2017 года. Ей инкриминировались невыполнение работ по созданию портового хаба и растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в контролируемый KGLI инвестиционный фонд The Port Fund, напоминает РИА Новости.Вместе с ней был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашти. Гражданин Кувейта был выпущен под залог в 10 миллионов кувейтских динаров — почти 33 миллиона долларов.Следующее заседание по их делу назначено на 9 июня 2019 года. На этом заседании будет заслушана сторона обвинения. Интересно, что якобы украденные у The Port Fund 496 миллионов долларов США в феврале 2019 года поступили на счета инвесторов с прибылью в более чем 100 процентов.Ситуацию с Лазаревой в Кувейте в марте 2019 года обсудил глава МИД России Сергей Лавров. Он попросил обеспечить законные права россиянки.