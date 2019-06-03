Хождение по ток-шоу принесло свои плоды: предполагаемый сын
легендарного Спартака Мишулина станет ведущем новой программы Первого канала. Актер
Тимур Еремеев переквалифицируется в шоумена.
Хождение по ток-шоу принесло свои плоды: предполагаемый сын
легендарного Спартака Мишулина станет ведущем новой программы Первого канала. Актер
Тимур Еремеев переквалифицируется в шоумена.
Главная кнопка страны запускает проект "Семейные тайны" —
это громкие истории знаменитостей, в которых осталось немало домыслов, вопросов и догадок. Тимур Еремеев возглавит расследование тайн звезд ХХ века.
"Я всегда хотел заниматься телевидением. Кстати, еще в
юности, сразу после института вел прямые эфиры на небольшом кабельном окружном
канале в Москве. Поэтому проект на главном канале страны – это подходящий вызов
для меня и, конечно, то, о чем я мечтал", – говорит Еремеев.
Создатели новой программы обещают зрителям, нечто необычное.
На российском телевидении аналогов программе "Семейные тайны" нет и не было.
Зрители увидят документальный фильм, который поделен на несколько частей. Во
время просмотра картины ведущий Тимур Еремеев будет возвращать сидящих у экранов
в реальное время, в зал кинотеатра, где вместе со специалистами обсудит увиденное.
Убийство актрисы Зои Федоровой, пропажа наследства
генерального секретаря СССР Леонида Брежнева или новые обстоятельства смерти
Владимира Высоцкого – вот какие тайны попробует раскрыть . Первый выпуск
шоу выйдет в эфир 16 июня в 18:00.
Отметим, что новоиспеченный ведущий Первого канала еще менее
года назад сам был героем ток-шоу. Артист прославился, рассказав о том, что является
внебрачным сыном звезды советского кино Спартака Мишулина.
В студии "Пусть говорят" даже были озвучены выводы генетической экспертизы между Еремеевым и его предполагаемой сестрой – Кариной Мишулиной.
Результат ДНК-теста оказался положительным, однако законная дочь Спартака Васильевича брата признавать не хочет. Карина в суде пытается
доказать, что ей вовсе не родственник, а самозванец, который пытается пиариться на знаменитой фамилии.