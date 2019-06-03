Хождение по ток-шоу принесло свои плоды: предполагаемый сын легендарного Спартака Мишулина станет ведущем новой программы Первого канала. Актер Тимур Еремеев переквалифицируется в шоумена.

Хождение по ток-шоу принесло свои плоды: предполагаемый сынлегендарного Спартака Мишулина станет ведущем новой программы Первого канала. АктерТимур Еремеев переквалифицируется в шоумена.Главная кнопка страны запускает проект "Семейные тайны" —это громкие истории знаменитостей, в которых осталось немало домыслов, вопросов и догадок. Тимур Еремеев возглавит расследование тайн звезд ХХ века."Я всегда хотел заниматься телевидением. Кстати, еще вюности, сразу после института вел прямые эфиры на небольшом кабельном окружномканале в Москве. Поэтому проект на главном канале страны – это подходящий вызовдля меня и, конечно, то, о чем я мечтал", – говорит Еремеев.Создатели новой программы обещают зрителям, нечто необычное.На российском телевидении аналогов программе "Семейные тайны" нет и не было.Зрители увидят документальный фильм, который поделен на несколько частей. Вовремя просмотра картины ведущий Тимур Еремеев будет возвращать сидящих у экрановв реальное время, в зал кинотеатра, где вместе со специалистами обсудит увиденное.Убийство актрисы Зои Федоровой, пропажа наследствагенерального секретаря СССР Леонида Брежнева или новые обстоятельства смертиВладимира Высоцкого – вот какие тайны попробует раскрыть . Первый выпускшоу выйдет в эфир 16 июня в 18:00.Отметим, что новоиспеченный ведущий Первого канала еще менеегода назад сам был героем ток-шоу. Артист прославился, рассказав о том, что являетсявнебрачным сыном звезды советского кино Спартака Мишулина.В студии "Пусть говорят" даже были озвучены выводы генетической экспертизы между Еремеевым и его предполагаемой сестрой – Кариной Мишулиной.Результат ДНК-теста оказался положительным, однако законная дочь Спартака Васильевича брата признавать не хочет. Карина в суде пытаетсядоказать, что ей вовсе не родственник, а самозванец, который пытается пиариться на знаменитой фамилии.