Сборная России по футболу ближайшие домашние встречи отборочного раунда чемпионата Европы против Сан-Марино и Кипра проведет при заполненных трибунах стадионов в Саранске и Нижнем Новгороде.

Сборная России по футболу ближайшие домашние встречи отборочного раунда чемпионата Европы против Сан-Марино и Кипра проведет при заполненных трибунах стадионов в Саранске и Нижнем Новгороде."В продаже на каждом из стадионов осталось по две-три тысячи билетов и, в принципе, можно вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие игры сборной России, — сказал руководитель коммерческого отдела РФС Владимир Карпович. – Но это пока прогноз. Более точное количество билетов появится в дни матчей".Напомним, что поединок против Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", вмещающей 44 тысячи зрителей. Затем России переедет в Нижний Новгород, где на одноименном стадионе общей вместительностью 45 тысяч зрителей сыграет уже против киприотов.Обе арены были построены к чемпионату мира по футболу и принимали матчи мирового первенства.