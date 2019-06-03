Внезапное противостояние шоуменов привлекло внимание общественных деятелей. Нарочитая публичность разборок Андрея Малахова и Максима Галкина наталкивает на определенные выводы.

Внезапное противостояние шоуменов привлекло внимание общественныхдеятелей. Нарочитая публичность разборок Андрея Малахова и Максима Галкина наталкиваетна определенные выводы.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян ознакомился с предметом спора телеведущих. По мнениюаналитика, Малахов и Галкин намерено выносят претензии друг к другу на суд общественности. Также эксперт считает, что реальная причина конфликта намного глубже чем можно предположить."Вот объясните мне, зачем Галкин все это вытащил впубличную плоскость? Нет, я понимаю, что он может быть недоволен материалом,что он мог расстроить, что там может быть написана неправда, но разве он личноне знаком с Малаховым? Ему что было трудно набрать его телефон или списаться вмессенджере? Они что чужие люди? Для чего все эти публичные разборки? Это чтопродолжение канальных войн? В последнее время "Первый" изряднопотрепало на фоне скандалов. Складывается ощущение, что теперь его медийноелицо решило публично, извините за выражение, немного навалять лицу"Второго", чтобы немного отыграть имиджевые потери. Но выглядит всеэто очень жидко", – рассудил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, пришел в бешенство после того, как вжурнале "СтарХит" прочитал о себе статью. По данным портала юморист купил дом наКипре. Материал возмутил комика, свой гнев он выместил на главном редакторе журналаАндрее Малахове. Шоумен заявил, что издание его коллеги "поддостало"и отметил, что телеведущий сделал "сбор сплетен своим главнымкапиталом". Также подчеркнул, что у него нет недвижимостина Кипре.