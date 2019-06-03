В понедельник, 3 июня, в Белграде открылось четвертое заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и Народной скупщины (парламента) Сербии. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, совместная работа законодателей укрепляет стратегическое партнерство двух стран.

В понедельник, 3 июня, в Белграде открылось четвертое заседание комиссии по сотрудничеству Госдумы и Народной скупщины (парламента) Сербии. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, совместная работа законодателей укрепляет стратегическое партнерство двух стран.Председатель нижней палаты напомнил, что в январе этогогода, во время визита в Сербию президента России Владимира Путина, были подписанряд важных двусторонних договоров. Соглашения расширяют базу для сотрудничества Москвы и Белграда в экономике, социальной сфере, области наукоемких технологий.Также Володин отметил, что двусторонний товарооборот составил 2,1 миллиарда долларов. Рост – на 1,9%. Спикер Госдумы подчеркнул, что на территории братской республики действуют более 800 компанией с российским капиталом.Говоря об экономической кооперации двух стран, председательнижней палаты отметил, что соглашение Евразийского экономического союза (ЕАЭС)о зоне свободной торговли с Сербией может быть подписано до конца года. По егословам, это даст сербским товарам выход на рынок стран, где проживают более 180миллионов человек.Приоритетное значение для двух стран имеют энергетическиепроекты, подчеркнул Володин. Одним из примеров взаимовыгодного сотрудничестваон назвал завод по нефтепереработке в Панчево (автономный край Воеводина).Также в своем выступлении спикер Госдумы призвал и дальшеразвивать межпарламентские контакты, а также указал на необходимость расширениясотрудничества в гуманитарной сфере, в науке и образовательных проектах.Так, в России сейчас учатся около 300 сербских студентов. Вследующем году для сербов, желающихполучить образование в нашей стране, будет выделено дополнительно 122 стипендии."Было бы правильным на парламентском уровнесодействовать росту числа сербских студентов в российских вузах и российскихстудентов в сербских образовательных учреждениях", – сказал Володин.Затронул председатель нижней палаты и тему Косово. Искатьпути выхода из проблемы можно только в ходе диалога и на основании решений,принятых в ООН, подчеркнул спикер Госдумы.По его словам, необходимо создание новой архитектурымеждународной безопасности, которая сможет противостоять вызовам на евразийскомконтиненте. В связи с этим председатель нижней палаты указал на важностьучастия сербских законодателей в сессиях Парламентской ассамблеи ОДКБ. 141-яассамблея МПС как раз пройдет этой осенью в Белграде, напомнил Володин.Кроме того, он обратил внимание сербских коллег на такиеформаты, как Совещание спикеров спикеров парламентов стран Евразии имеждународный форум "Развитие парламентаризма". Интерес к ним растет,это говорит о востребованности таких платформ в современном мире, уверен спикерГосдумы. Он призвал коллег из Народной скупщины активнее участвовать в работемеждународных площадок.Напомним, Вячеслав Володин во главе думской делегациинаходится с официальным визитом в Сербии. На встрече с главой республики АлександромВучичем председатель нижней палаты отметил, что отношения между двумя странамиоснованы на дружбе, доверии и взаимопомощи. В свою очередь глава государствапоблагодарил Россию за поддержку Сербии.Также спикер выступил перед депутатами Народной скупщины(парламента) Сербии.