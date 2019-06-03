В ходе расследования сотрудниками полиции также установлены другие факты преступной деятельности фигурантов.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 1975 г.р. и 1989 г.р. Мужчины обвиняются в ряде тяжких преступлений, совершенных на территории города Мурома.Как сообщалось ранее, в феврале текущего года обвиняемые похитили почти полтора миллиона рублей из кассы местного Дворца Культуры.По версии следствия, фигуранты, один из которых являлся сотрудником учреждения, зная о наличии в кассе крупных денежных сумм, заранее разработали план совершения кражи. В ночь на 23 февраля сообщники проникли в здание через неэксплуатируемый запасной проход, используя имеющийся у одного из фигурантов ключ, и реализовали преступный умысел, похитив имевшиеся в кассе деньги.В течение нескольких дней следователи, криминалисты и оперативники выясняли все обстоятельства хищения, устанавливали круг лиц, которые могли иметь причастность к совершению преступления. В результате проведенных мероприятий фигуранты были задержаны и дали признательные показания.В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что один из обвиняемых, желая придать правомерность владению похищенными деньгами, приобрел автомобиль, оформив право собственности на свою сожительницу, а второй незаконно приобрел и хранил у себя наркотические средства.Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей была изъята оперативниками в ходе обысковых мероприятий.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч.1 ст. 174.1 УК РФ и ч.2 ст.228 УК РФ, переданы в суд для рассмотрения по существу.