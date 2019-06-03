Пресс-секретарь президента Российской Федерации Валдимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сборная России может быть отстранена от участия в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Японии.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Валдимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что сборная России может быть отстранена от участия в предстоящих Олимпийских играх 2020 года в Японии."Нам об этом ничего не известно, — приводит слова Пескова Чемпионат.Com. – Но в любом случае не газета The Sunday Times определяет состав участников Олимпиады в Японии".Напомним, что накануне в британском издании появился материал, в котором сообщалось о том, что участие России в Олимпийских играх в Токио находится под угрозой. Причиной назывался скандал вокруг прыгуна в высоту Даниилы Лысенко. Он пропустил несколько тестов и не сообщал о своем местонахождении допинг-комиссарам.Глава ОКР Станислав Поздняков, в свою очередь, заявил, что участию России в Играх ничего не угрожает. И сослался на позицию МОК по данному вопросу.