Пять человек погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Богдановиче, в том числе четверо детей. Их обнаружили спасатели в одном из горящих помещений. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали из квартир двадцать три человека.

Пять человек погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Богдановиче, в том числе четверо детей. Их обнаружили спасатели в одном из горящих помещений. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали из квартир двадцать три человека. К сожалению, детей не смогли спасти. В результате трагедии погибли мальчики. Им было три, восемь и один год. Возраст самого младшего - всего 11 месяцев, передает ГТРК "Урал".В момент возгорания родителей дома не было. Как выяснили следователи, они в это время находились в другом городе, а за детьми присматривала старшая дочь. Еще одним погибшим стал мужчина 80 лет, который проживал на один этаж выше. Он задохнулся от дыма."По предварительной версии, причиной возгорания могло стать использование кухонных приборов или неосторожное обращение с открытым огнем. Установить точные причины поможет экспертиза. В настоящий момент специалисты продолжают расследование инцидента. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", – прокомментировал помощник главы управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ по Свердловской области Максим Чалков.