Максим Галкин пришел в бешенство от публикации новой истории про него и Аллу Борисовну. Шоумен жестко ответил своему коллеге Андрею Малахову, журнал которого распространил сплетню.

Максим Галкин пришел в бешенство от публикации новой истории про него и Аллу Борисовну. Шоумен жестко ответил своему коллеге Андрею Малахову, журнал которого распространил сплетню.Максим Галкин эмоционально отреагировал на статью в журнале "Стархит", главным редактором которого является Андрей Малахов. Шоумен заявил, что издание его коллеги "поддостало" и отметил, что Малахов сделал "сбор сплетен своим главным капиталом".По словам Галкина, источником последней новости стало "жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY". Максим отмечает, что фирма уже второй год распространяет слухи о покупки им или строительстве дома на Кипре."Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями, если вы полистаете, то прочтёте эти подробности", – разразился Галкин в своем Instagram.Супруг Аллы Пугачевой подчеркнул, что у него нет недвижимости на Кипре, а фотография, опубликованная в статье, была получена следующим путем:"Среди тех, кто ко мне подходил на Кипре с просьбой сфотографироваться, как я подозреваю, был человек из этой фирмы и на этой совместной фотографии и построена эта ложь", – говорит Галкин, добавляя, что информация о наличии у него третьего или пятого гражданства, это его личное дело."Андрей, ты в своей программе на госканале уже создал дешёвый лживый балаган. Не вовлекай меня с моей семьёй в свой никчемный карнавал", – резюмировал разъяренный телеведущий, добавив, что журнали в очередной раз подзаработал копеечку на его с Аллой именах.В постскриптуме к посту Максим прокомментировал еще одну новость – о строительстве часовни на его участке. Шоумен заявил, что собирается возвести всего лишь беседку, чтобы пить чай и "ни в коем случае не читать наши газеты".