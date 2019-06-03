Певица отдыхает на курорте. Лолита Милявская радует подписчиков видеоотчетами с отдыха.

Певица отдыхает на курорте. Лолита Милявская радуетподписчиков видеоотчетами с отдыха.В личном Instagram артистка опубликовала короткую запись. 55-летняязнаменитость снимает себя на камеру мобильного телефона. Лолита Милявскаяхвастает роскошным купальником.Судя по всему, звезда только-только вышла из воды– ее волосы и наряд еще мокрые."Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайзплюс пошел", – улыбается Лолита Милявская и направляет объектив на свойпышный бюст. После артистка отмечает, что живет и бедра показывать не будет. Вместоэтого звезда предложила полюбоваться на ее стройного мужа. Размер любимого супруга, который в это время куда-то вышагивал в плавках, артистка шутливо охарактеризовала как "сайз минус".Поклонники остались довольны постом . В комментарияхони не уставали хвалить звезду за отличное чувство юмора и отсутствиекомплексов."Блин, вы просто нереально крутая женщина, я от вас балдею!🤗(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Вы такая без ретуш особенная, не похожая какдругие показываете как вы есть на самом деле👍", "Вывеликолепны!!пусть хоть и сайз плюс но все свое)))", – писалиинтернет-обыватели.Напомним, замужем за тренером по фитнесу и игрев сквош Дмитрием Ивановым. Супруг младше артистки на 11 лет.