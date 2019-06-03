Певица отдыхает на курорте. Лолита Милявская радует
подписчиков видеоотчетами с отдыха.
Певица отдыхает на курорте. Лолита Милявская радует
подписчиков видеоотчетами с отдыха.
В личном Instagram артистка опубликовала короткую запись. 55-летняя
знаменитость снимает себя на камеру мобильного телефона. Лолита Милявская
хвастает роскошным купальником.Судя по всему, звезда только-только вышла из воды
– ее волосы и наряд еще мокрые.
"Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз
плюс пошел", – улыбается Лолита Милявская и направляет объектив на свой
пышный бюст. После артистка отмечает, что живет и бедра показывать не будет. Вместо
этого звезда предложила полюбоваться на ее стройного мужа. Размер любимого супруга, который в это время куда-то вышагивал в плавках, артистка шутливо охарактеризовала как "сайз минус".
Поклонники остались довольны постом . В комментариях
они не уставали хвалить звезду за отличное чувство юмора и отсутствие
комплексов.
"Блин, вы просто нереально крутая женщина, я от вас балдею!🤗
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Вы такая без ретуш особенная, не похожая как
другие показываете как вы есть на самом деле👍", "Вы
великолепны!!пусть хоть и сайз плюс но все свое)))", – писали
интернет-обыватели.
Напомним, замужем за тренером по фитнесу и игре
в сквош Дмитрием Ивановым. Супруг младше артистки на 11 лет.