Как оказалось, несовершеннолетний находился в гостях у друзей на территории района Марьино. Противоправных действий в отношении него совершено не было...

Участковые уполномоченные совместно с сотрудниками уголовного розыска, а также с коллегами из отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Северный менее чем за сутки разыскали 15-летнего подростка и вернули его домой.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы столицы о том, что пропал ее 15-летний внук.Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия, были разосланы ориентировки на пропавшего подростка, опрошены друзья пропавшего, а также обследованы места его возможного пребывания.Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции вечером того же дня местонахождение подростка было установлено. Как оказалось, несовершеннолетний находился в гостях у друзей на территории района Марьино. Противоправных действий в отношении него совершено не было.В сопровождении полицейских мальчик был доставлен в отдел полиции, где его передали родителям, с которыми сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.Родители и бабушка подростка выразили благодарность сотрудникам полиции за оперативную и слаженную работу, благодаря которой их ребенок вернулся домой.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29