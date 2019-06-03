Злоумышленники, с помощью специального инструмента пробрались в техническое помещение и демонтировали дорогостоящую деталь с целью дальнейшей продажи...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Северного Бутово по горячим следам задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Северное Бутово обратился сотрудник обслуживающей организации теплосети с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что неизвестные на Старобитцевской улице через люк теплокамеры проникли в техническое помещение и похитили электропривод запорной арматуры. Материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей.В ходе патрулирования территории сотрудниками полиции недалеко от места происшествия были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались уроженцы Московской области и ближнего зарубежья в возрасте 35 и 39 лет.Установлено, что злоумышленники, с помощью специального инструмента пробрались в техническое помещение и демонтировали дорогостоящую деталь с целью дальнейшей продажи. Похищенное оборудование изъято и в скором времени будет возвращено обслуживающей организации.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56