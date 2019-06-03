Светлана Немоляева стала гостьей шоумена Бориса
Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека телеканала Россия
1 артистка рассказала о муже.
Светлана Немоляева стала гостьей шоумена Бориса
Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" телеканала "Россия
1" артистка рассказала о муже.
Знаменитость много лет была замужем за известным актером Александром
Лазаревым. С избранником Светлана Немоляева познакомилась в театре
имени Маяковского.
"Я пришла в театр на прослушивание. Хотела подыграть одному
своему приятелю. В этот же день и в тот же час пришел на прослушивание Саша
Лазарев. Это была рука судьбы", – рассказала звезда в программе "Судьба
человека".
Немоляева отметила, что Лазарев сразу стал за ней ухаживать. Позже несчастный случай, который произошел с Александром на съемах, их очень
сблизил. Артист сломал ногу, и Светлане приходилось его проведывать.
"Приезжала, его навещала, сидела с ним, мы любезничали. У
меня была соперница. Тогда в него все были влюблены. Его навещала Варя Арбузова.
Мы потом с ней сдружились. Весь театр ждал, когда же мы наконец поженимся. Мы
целовались в темных уголках, мы оба очень плохо видели, поэтому нам казалось, что
нас никто не замечает, но все видели", – рассказала Немоляева ведущему шоу
Артистка отметила, что в их жизни с мужем, с которым она
прожила до его смерти в 2011 году, были разные периоды. Как-то Светлана
приревновала избранника к коллеге по цеху Татьяне Дорониной.
Лазарев и Доронина снимались в фильме "Еще раз про любовь". Увидев
картину, Немоляева вышла из себя.
"Я сказала Саше: "С
меня хватит. Больше я ее смотреть не буду. Мне было неприятно наблюдать, как он
постоянно целуется и обнимается с Татьяной Дорониной", – поведала артистка.
После Борис Корчевников продемонстрировал фрагмент интервью Дорониной.
Артистка очень тепло отзывалась о Лазареве и Немоляевой. "Я благодарна судьбе,
что свела меня в одной из любимых работ с Сашей. Он был просто идеален. При
этом он очень любил свою жену. Светлана постоянно была ему нужна рядом", – процитировали
Доронину в сегодняшнем выпуске программы .