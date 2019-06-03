Светлана Немоляева стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека телеканала Россия 1 артистка рассказала о муже.

Светлана Немоляева стала гостьей шоумена БорисаКорчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" телеканала "Россия1" артистка рассказала о муже.Знаменитость много лет была замужем за известным актером АлександромЛазаревым. С избранником Светлана Немоляева познакомилась в театреимени Маяковского."Я пришла в театр на прослушивание. Хотела подыграть одномусвоему приятелю. В этот же день и в тот же час пришел на прослушивание СашаЛазарев. Это была рука судьбы", – рассказала звезда в программе "Судьбачеловека".Немоляева отметила, что Лазарев сразу стал за ней ухаживать. Позже несчастный случай, который произошел с Александром на съемах, их оченьсблизил. Артист сломал ногу, и Светлане приходилось его проведывать."Приезжала, его навещала, сидела с ним, мы любезничали. Уменя была соперница. Тогда в него все были влюблены. Его навещала Варя Арбузова.Мы потом с ней сдружились. Весь театр ждал, когда же мы наконец поженимся. Мыцеловались в темных уголках, мы оба очень плохо видели, поэтому нам казалось, чтонас никто не замечает, но все видели", – рассказала Немоляева ведущему шоуАртистка отметила, что в их жизни с мужем, с которым онапрожила до его смерти в 2011 году, были разные периоды. Как-то Светланаприревновала избранника к коллеге по цеху Татьяне Дорониной.Лазарев и Доронина снимались в фильме "Еще раз про любовь". Увидевкартину, Немоляева вышла из себя."Я сказала Саше: "Сменя хватит. Больше я ее смотреть не буду. Мне было неприятно наблюдать, как онпостоянно целуется и обнимается с Татьяной Дорониной", – поведала артистка.После Борис Корчевников продемонстрировал фрагмент интервью Дорониной.Артистка очень тепло отзывалась о Лазареве и Немоляевой. "Я благодарна судьбе,что свела меня в одной из любимых работ с Сашей. Он был просто идеален. Приэтом он очень любил свою жену. Светлана постоянно была ему нужна рядом", – процитировалиДоронину в сегодняшнем выпуске программы .