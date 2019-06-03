Пожарные справились с сильным пожаром, который возник вечером в воскресенье, 2 июня, на всемирно известном рынке Чатучак в Бангкоке. В результате два человека получили ожоги.

Пожарные справились с сильным пожаром, который возник вечером в воскресенье, 2 июня, на всемирно известном рынке Чатучак в Бангкоке. В результате два человека получили ожоги.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, пожар охватил более 30 магазинов в центральной части рынка. Пожарные боролись с огнем больше трех часов. Десять магазинов выгорели полностью. Они находились в той части рынка, где торгуют косметикой и оборудованием для спа-салонов.По словам одного из полицейских, пожар произошел, когда посетителей на рынке уже не было. Остававшиеся на нем работники магазинов были срочно эвакуированы.Рынок Чатучак открыт по пятницам, субботам и воскресеньям. Туристы покупают на нем сувениры, мебель, редкие книги, а также тропических животных и рыб.