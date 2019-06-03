Кучма пост сдал, Кучма пост принял. Экс-президент Украины Леонид Кучма, только несколько месяцев назад покинувший пост представителя в Контактной группе по Донбассу, вновь становится полпредом. Теперь уже по просьбе нового президента Владимира Зеленского, который лично представил своего назначенца.

Кучма пост сдал, Кучма пост принял. Экс-президент Украины Леонид Кучма, только несколько месяцев назад покинувший пост представителя в Контактной группе по Донбассу, вновь становится полпредом. Теперь уже по просьбе нового президента Владимира Зеленского, который лично представил своего назначенца. Он сообщил, что имеет некие новые предложения об урегулировании на Юго-Востоке.На первый же брифинг в собственной администрации шестой президент Владимир Зеленский выходит вместе со вторым — Леонидом Кучмой. Он вновь будет представлять Украину на переговорах по Донбассу.- А где аплодисменты? – интересуется Кучма.- Да, где аплодисменты? – подыгрывает ему Зеленский.- Извините, — тушуется Кучма, уступая роль первой скрипки действующему президенту."Да все нормально. Я очень рад тому, что Леонид Данилович к нам присоединился. Я понимаю, что для президента Кучмы это тяжело, особенно для его семьи", — пояснил свое кадровое назначение Владимир Зеленский."У меня даже загранпаспорта нет", — констатировал Леонид Кучма."Это нормально. Я вам дам свой, — предложил Зеленский. — У нашей группы есть уже конкретные предложения".Предложения обещают представить уже пятого июня, когда в Минске должен пройти очередной раунд."Я не мог не согласиться с таким предложением. Более того, и меня это удивляет, тема войны внутри Украины сейчас стала более актуальной, чем раньше, — начинает говорить правду о сути конфликта в Донбассе украинский специальный представитель на минских переговорах Леонид Кучма. — В своей жизни я привык принимать решения, выполнять их и нести ответственность. Сегодняшняя встреча у президента страны показала, что у меня есть такая возможность — внести свою лепту, не быть свадебным генералом".В ДНР заявили, что подвижек не ждут, в ЛНР — что Кучма не играет решающей роли. Он уже возглавлял контактную группу до 2018 года. И никакого решения конфликта не добился.Война же с собственной историей на Украине продолжается, как и раньше. В Харькове хотели было вернуть советское название проспекту маршала Жукова, но украинские националисты о диалоге ничего и слышать не хотят: в ответ варварски уничтожили еще и бюст советскому военачальнику в центре города.Президент Зеленский в это время — на концерте модного украинского певца Монатика. Ситуацию комментирует только что назначенный пресс-секретарь. По ее словам, раз маршал Жуков противостоял нацистской оккупации — его изваяние трогать не должны были, так случайно получилось.Зато памятник пособнику Гитлера бандеровцу Шухевичу, наоборот, открыли в Ивано-Франковске сознательно, хотя протесты по этому поводу уже выразили Польша и Израиль.Протесты российских политиков по этому поводу Юлия Мендель называет вмешательством в дела суверенного государства. Но вот что она же говорила об Украине и России совсем недавно, когда в администрации президента еще не работала."В России ситуация лучше. Потому что у них есть хотя бы какая-то идея государственности. И они ее отстаивают. А в Украине политикам абсолютно все равно — сегодня одно сказал, завтра другое. Они готовы быть гибкими", — критиковала власть пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.Такую гибкость многие на Украине сейчас демонстрируют. Михаил Саакашвили только что вернулся и обустраивается в собственном доме под Киевом.- Я увидела пиццу!- Это хачапури!- Это хачапури?- Посмотрите, как я питаюсь. Нет кухни, нет еще хозяйки, — поясняет Саакашвили.- Вино, вино у вас есть?- Есть, есть сырники.А бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, тот самый, что развязал войну в Донбассе, наоборот, бежал из страны вместе со всей семьей. Его дети и родители получили вид на жительство в США, а сам Яценюк с женой — подданство островного государства Вануату в Меланезии.