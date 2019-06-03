Александр Лукашенко тщательно следит за своим внешним видом.
Ритуал расчесывания усов белорусским президентом попал на видео.
Александр Лукашенко тщательно следит за своим внешним видом.
Ритуал расчесывания усов белорусским президентом попал на видео.
расчесывает не только усы, но и брови.
За этим занятием застал президента Белоруссии журналист кремлевского пула
Дмитрий Смирнов.
"Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей":
Александр Григорьевич и расческа", – озаглавил свой пост Смирнов.
Пользователи любовь к аккуратности и
чистоте одобрили. "Лукашенко опрятен, и это нормально", "Все
нормально, совершенно адекватный мужской аксессуар…усы быстро в веник
превратятся если не подчесывать иногда", "Бацька жгет, ай да Бацька
молодец", – приводит комментарии подписчиков .
Напомним, недавно заявил, что нашел замену российской нефти. На замену черному золоту из России готово прийти казахстанское. В этом году Минск закончит модернизацию перерабатывающих заводов, и покупать нефть с мировых рынков будет гораздо легче, полагает Батька. Эксперты отмечают: сложности в отношениях Москвы и Минска дают основания полагать, что Батька решил отомстить Кремлю, который не хочет играть по его правилам.