Александр Лукашенко тщательно следит за своим внешним видом. Ритуал расчесывания усов белорусским президентом попал на видео.

Александр Лукашенко тщательно следит за своим внешним видом.Ритуал расчесывания усов белорусским президентом попал на видео.расчесывает не только усы, но и брови.За этим занятием застал президента Белоруссии журналист кремлевского пулаДмитрий Смирнов."Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей":Александр Григорьевич и расческа", – озаглавил свой пост Смирнов.Пользователи любовь к аккуратности ичистоте одобрили. "Лукашенко опрятен, и это нормально", "Всенормально, совершенно адекватный мужской аксессуар…усы быстро в веникпревратятся если не подчесывать иногда", "Бацька жгет, ай да Бацькамолодец", – приводит комментарии подписчиков .Напомним, недавно заявил, что нашел замену российской нефти. На замену черному золоту из России готово прийти казахстанское. В этом году Минск закончит модернизацию перерабатывающих заводов, и покупать нефть с мировых рынков будет гораздо легче, полагает Батька. Эксперты отмечают: сложности в отношениях Москвы и Минска дают основания полагать, что Батька решил отомстить Кремлю, который не хочет играть по его правилам.