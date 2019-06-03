Стала известная причина гибели бывшего футболиста Реала и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса.

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. К аварии привело лопнувшее на высокой скорости колесо машины Рейеса.Спортивный автомобиль, в котором находились Рейес и два пассажира, двигался со скоростью 240 километров в час. У машины лопнуло колесо. В результате чего автомобиль перевернулся и загорелся. Рейес и его брат погибли на месте.Хосе Антонио Рейес – бывший полузащитник "Севильи", "Реала", "Арсенала" и "Атлетико". В составе "Реала" он выигрывал чемпионат Испании. Рейес пять раз выигрывал Кубок УЕФА/Лигу Европы – два раза в качестве игрока "Атлетико" и трижды в рядах "Севильи".