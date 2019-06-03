Знаменитости, которые входят в число автолюбителей, зачастую не могут удержаться перед соблазном нарушить правила дорожного движения. Чувство вседозволенности вскружило голову популярному телеведущему Леониду Якубовичу.

Знаменитости, которые входят в число автолюбителей, зачастую не могут удержаться перед соблазном нарушить правила дорожного движения. Чувство вседозволенности вскружило голову популярному телеведущему Леониду Якубовичу.Ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович угодил в крупный скандал. Он нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар в Чебоксарах.По данным "", в тот день на Красной площади города проходило торжественное открытие благотворительной акции Первого канала по случаю Дня защиты детей. Дорогу машине Якубовича преградил автобус, который выставили посреди улицы для ограничения транспортного потока. Артист без раздумий выехал на своем черном Lexus на тротуар, объехал автобус и припарковался прямо перед ним на проезжей части, пишет телеканал "".Несмотря на статус злоумышленника, правоохранители закрывать глаза на инцидент не намерены. МВД по Чувашской республике организовало проверку по факту случившегося, передает .Напомним, что ранее подобный инцидент происходил с участием Игоря Верника. Внедорожник актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре Москвы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прогуливающихся людей от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали шикарное авто.Поступок актера вызвал резонанс в Сети. Однако комментариев полиции по поводу произошедшего пока не поступало.