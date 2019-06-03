Количество жертв в столице Судана, пострадавших от нападения суданских сил безопасности на лагерь демонстрантов, увеличилось по меньшей мере до тридцати человек. До этого сообщалось, что жертвами нападения на лагерь стали четырнадцать человек.

Количество жертв в столице Судана, пострадавших от нападения суданских сил безопасности на лагерь демонстрантов, увеличилось по меньшей мере до тридцати человек.Такие данные привели в понедельник представители Комитета медиков, выступающего на стороне суданской оппозиции. Также указано, что количество жертв может возрасти, поскольку еще не вся информация имеется в распоряжении, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters.До этого сообщалось, что жертвами нападения на лагерь стали четырнадцать человек. В свою очередь суданские военные ранее опровергли информацию об этом.Генеральная прокуратура Судана начала расследование всех обстоятельств трагических событий в Хартуме.В понедельник, 3 июня, полиция и спецназ Судана с применением силы зачистили площадь в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. Они использовали палки, дубинки, а также, по словам некоторых очевидцев, применяли слезоточивый газ.