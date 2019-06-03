Детские фото Ксении Собчак стали иллюстрацией к обращению
Роскомнадзора. Ведомство в День защиты детей призвало взрослых не публиковать
фотографии своих наследников. Однако это вызвало взрыв возмущения среди
недалеких мамочек.
Детские фото Ксении Собчак стали иллюстрацией к обращению
Роскомнадзора. Ведомство в День защиты детей призвало взрослых не публиковать
фотографии своих наследников. Однако это вызвало взрыв возмущения среди
недалеких "мамочек".
Публикация детских фотографий в соцсетях может стать ударом
по психике ребенка – или даже сделать его жертвой преступника. К сожалению,
многие родители – особенно это касается матерей – не понимают этого и
возмущаются рекомендациями Роскомнадзора. Такая позиция удивляет известного
блогера.
"Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по
Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как
он к этому отнесется? Тем более, что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда
невозможно. Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его
травли", – обращается к "мамашам" Лена Миро.
Хотя, иронично отмечает блогер, взывать к логике "куриц,
трясущих памперсами", не имеет смысла. Возможно, на них подействуют некоторые
примеры: вот как бы они отнеслись к тому, если бы в Сети появились их
собственные снимки – на отфотошопленные Instagram, а сделанные до всякого рода косметических процедур?
В качестве иллюстрации Лена Миро привела в своем "Живом
журнале" детское фото Ксении Собчак, стесняющейся своей улыбки из-за
некрасивых зубов. Еще один пример – аппетитная попа свернувшейся калачиком Анны
Седоковой, из-за которой выглядывает ее сын.
"Представьте ситуацию: ваша некрасивая дочь, став
взрослой, захочет исправить ошибки природы и дегенеративный код ДНК на своем
лице с помощью пластической хирургии. Скажет ли она вам спасибо за размещение в
Сети фотографий, где во всей красе представлены ее ужасные от природы зубы,
например?.. Скажет ли спасибо Анне
Седоковой ее сын за такие вот фотографии, например? Как отнесутся к этим
снимкам его друзья, когда он будет подростком?", – возмущается блогер.
Но самое страшное даже не это. Как предупреждает
Роскомнадзор, эти фотографии начинают
использовать преступники. По данным ведомства, в последнее время появилось
множество сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей.
Но "курицы", как называет их Лена Миро, и в это не верят.