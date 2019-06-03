Детские фото Ксении Собчак стали иллюстрацией к обращению Роскомнадзора. Ведомство в День защиты детей призвало взрослых не публиковать фотографии своих наследников. Однако это вызвало взрыв возмущения среди недалеких мамочек.

Детские фото Ксении Собчак стали иллюстрацией к обращениюРоскомнадзора. Ведомство в День защиты детей призвало взрослых не публиковатьфотографии своих наследников. Однако это вызвало взрыв возмущения срединедалеких "мамочек".Публикация детских фотографий в соцсетях может стать ударомпо психике ребенка – или даже сделать его жертвой преступника. К сожалению,многие родители – особенно это касается матерей – не понимают этого ивозмущаются рекомендациями Роскомнадзора. Такая позиция удивляет известногоблогера."Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными поСети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, какон к этому отнесется? Тем более, что Сеть помнит все, ничего удалить оттуданевозможно. Одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для еготравли", – обращается к "мамашам" Лена Миро.Хотя, иронично отмечает блогер, взывать к логике "куриц,трясущих памперсами", не имеет смысла. Возможно, на них подействуют некоторыепримеры: вот как бы они отнеслись к тому, если бы в Сети появились ихсобственные снимки – на отфотошопленные Instagram, а сделанные до всякого рода косметических процедур?В качестве иллюстрации Лена Миро привела в своем "Живомжурнале" детское фото Ксении Собчак, стесняющейся своей улыбки из-занекрасивых зубов. Еще один пример – аппетитная попа свернувшейся калачиком АнныСедоковой, из-за которой выглядывает ее сын."Представьте ситуацию: ваша некрасивая дочь, ставвзрослой, захочет исправить ошибки природы и дегенеративный код ДНК на своемлице с помощью пластической хирургии. Скажет ли она вам спасибо за размещение вСети фотографий, где во всей красе представлены ее ужасные от природы зубы,например?.. Скажет ли спасибо АннеСедоковой ее сын за такие вот фотографии, например? Как отнесутся к этимснимкам его друзья, когда он будет подростком?", – возмущается блогер.Но самое страшное даже не это. Как предупреждаетРоскомнадзор, эти фотографии начинаютиспользовать преступники. По данным ведомства, в последнее время появилосьмножество сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей.Но "курицы", как называет их Лена Миро, и в это не верят.