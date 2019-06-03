В Челябинске женщина пыталась отобрать квартиру у 10-летнего племянника, который остался сиротой.

Мальчик, оставшийся без родителей, является собственником квартиры на основании свидетельства о праве на наследство. Это, однако, не смутило его тетку, которая вселилась в жилье и отказалась оттуда съезжать и передавать ключи.С иском о выселении жильца в суд обратился прокурор. Его требования удовлетворены, жилищные права ребенка восстановлены. Исполнением решения займутся судебный приставы, сообщает агентство новостей "Доступ".