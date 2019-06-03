В Париже стартовал очередной игровой день престижнейшего теннисного турнира Большого шлема – Открытый чемпионат Франции. В женской сетке соревнований определилась первые четвертьфиналисты. Ими стали американка Мэдисон Киз и австралийка Эшли Барти.

В Париже стартовал очередной игровой день престижнейшего теннисного турнира "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции. В женской сетке соревнований определилась первые четвертьфиналисты. Ими стали американка Мэдисон Киз и австралийка Эшли Барти.Киз в борьбе за выход в 1/4 финала Roland Garros одержала победу над чешской теннисисткой Катериной Синяковой. Встреча продолжительностью 1 час 18 минут завершилась победой американки в двух сетах – 6:2, 6:4.Барти же в своем матче встречалась с другой американкой – Софией Кенин. Представительница Австралии взяла верх над соперницей по итогам трех сетов – 6:3, 3:6, 6:0. На корте они провели 1 час 33 минуты.Таким образом, теперь Ки з и Барти разыграют между собой путевку в полуфинал French Open. Их очный матч состоится пятого июня.