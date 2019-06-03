Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции, в которой предлагает разрешить РФ принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.Как передает "Интерфакс", в документе подчеркивается, что комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить страны, не представленные в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию.Подчеркивается, что оба государства должны представить соответствующие документы во время июньской сессии 2019 года.После событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией, делегация РФ была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее может привести к ее исключению из организации.В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ Москва требует в полной мере восстановить полномочия ее представителей и обеспечить равные права всех стран-участниц европейских организаций.