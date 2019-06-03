Защитник Ростова Сергей Паршивлюк станет футболистом московского Динамо. Бывший капитан Спартака принял предложение динамовского клуба.

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк станет футболистом московского "Динамо". Бывший капитан "Спартака" принял предложение динамовского клуба.Как сообщает "Чемпионат.com, контракт Паршивлюка с "Ростовом" истекает в конце июня. 30-летний футболист не смог договориться с ростовчанами о новом договоре и вскоре станет свободным агентом. Сергей принял предложение "Динамо".Сергей Паршивлюк – воспитанник "Спартака". Он отыграл в столичном клубе с 2007 по 2016 годы и был его капитаном. Затем Сергей перешел в "Анжи", а оттуда – в "Ростов".