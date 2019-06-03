Звезда российских сериалов Илья Оболонков обратился за помощью к Дмитрию Шепелеву. В сегодняшнем выпуске программы На самом деле Первого канала артист рассказал, что 18 лет назад его отец Юрий пропал без вести, но несколько месяцев назад был обнаружен потерявшим память в приюте для бездомных.

Звезда российских сериалов Илья Оболонков обратился запомощью к Дмитрию Шепелеву. В сегодняшнем выпуске программы "На самом деле" Первогоканала артист рассказал, что 18 лет назад его отец Юрий пропал без вести, нонесколько месяцев назад был обнаружен потерявшим память в приюте для бездомных.Юрий Оболонков исчез в октябре 2001 года. Мужчина ушел наработу и больше не вернулся. Правоохранительные органы начали поиски. Меж темИлья обнаружил на даче ботинок, именно в этой обуви отца актера видели в последнийраз.Близкие пропавшего заподозрили самое страшное – возможно произошлоубийство. Супруга исчезнувшего Татьяна обратилась к экстрасенсу.Ведунья провела и обряд и сообщила, что Юрия нет в живых.Однако недавно мать актера начали преследовать странные сны: ейявлялся Юрий и говорил, что скоро вернется. По мистическому совпадению тогда же Татьянапознакомилась с риелтором – Ларисой Червовой, которая, в свою очередь, сообщила,что в приюте для бездомных нашли мужчину, который очень похож на Юрия. Обитательбогадельни много лет назад потерял память, поэтому не может вернуться домой.Илья нашел предполагаемого отца. За эти годы Юрий оченьизменился, постарел, но жена сразу его узнала. Вскоре к мужчине стала возвращатьсяпамять, он начал вспоминать такие моменты из прошлого, о которых не зналипосторонние.Радость Ильи Оболонкова была недолгой. Артиста терзалисомнения, и в какой-то мере они подкреплялись странным поведением Юрия. Каквыяснилось, предполагаемый отец артиста носит очки с линзами без диоптрий, в товремя, когда его родной родитель на зрение не жаловался."У папы была большаяшишка на лбу, этот человек не курит, а папа курил", – рассказал Илья Оболонковв сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".Артист тайно провел ДНК-тест. Ильявзял волос Юрия с расчески и отнес в лабораторию. Ведущий шоу Дмитрий Шепелев озвучилрезультаты генетического исследования."Вероятность того, что вы являетесь отцом и сыном – 0%, -зачитал шоумен. – Давайте не будем торопиться с выводами. Это означает, чтомужчина, который находится напротив Ильи, не является его отцом, однако неозначает, что он является мошенником".Меж тем Шепелев обратил внимание на странную возню закулисами. Лариса Червова, которая пришла поддержать Оболонковых, пыталась остановитьсъемки. Риелтор просила вывести Юрия из студии , якобы посостоянию здоровья. Поведение женщины показалось подозрительным, ее вызвали надетектор лжи. В результате проверки на полиграфе выяснилось, что Лариса и Юрий всговоре, они хотели обобрать актера. Более того мошенники не просто партнеры по"бизнесу", а муж и жена. Дмитрий Шепелев прижал аферистов к стенке.