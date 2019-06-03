Суд шведского города Уппсала отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По словам судьи, заочный арест представляется непропорциональной мерой.

Шведский суд отказал прокуратуре в заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Судья, ведущая процесс, заявила, что одним из оснований для запроса на арест была необходимость в продолжении расследования. По ее словам, данное решение представляется непропорциональной мерой, поскольку предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, сообщает РИА Новости.Джулиана Ассанжа в Швеции обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Некоторое время он скрывался в посольстве Эквадора. Ассанжа задержали в апреле 2019 года. Суд Лондона признал его виновным в несоблюдении условий выхода под залог и назначил одиннадцать месяцев тюрьмы. После этого прокуратура Швеции объявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.