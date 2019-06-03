Главным тренером Лацио останется Симоне Индзаги. Специалист согласился продлить контракт с римлянами до 2021 года.

Главным тренером "Лацио" останется Симоне Индзаги. Специалист согласился продлить контракт с римлянами до 2021 года.Ранее появлялась информация о том, что Индзаги согласился возглавить "Милан". Уже бывшего тренера "Милана" Дженнаро Гаттузо пресса отправляла в "Лацио". Однако Симоне решил отказать клубу, который когда-то тренировал его старший брат Филиппо. Также в услугах Индзаги был заинтересован "Ювентус".Симоне Индзаги тренирует "Лацио" с 2016 года. В нынешнем сезоне римляне выиграли Кубок Италии и завоевали право сыграть в Лиге Европы.