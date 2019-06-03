Ксения Собчак устроила себе культурную программу на Кипре. Отдыхает она не одна, а в компании с бывшим мужем Максимом Виторганом.
Парочку заметили на концерте известной певицы, а позже на пляже.
Ксения Собчак устроила себе культурную программу на Кипре. Отдыхает она не одна, а в компании с бывшим мужем Максимом Виторганом.
Парочку заметили на концерте известной певицы, а позже на пляже.
поделилась в Instagram восторгом по поводу концерта американской певицы итальянского происхождения Лауры
Перголицци. Выступление LP,
как еще называют артистку, состоялось 2 июня на Кипре.
Поклонников телеведущей заинтересовал тот факт, что похожий
ролик – только снятый с другого ракурса – выложил в своем микроблоге Максим
Виторган. Бывшему мужу Собчак шой тоже очень понравилось. Наблюдатели
заключили, что экс-супруги специально сели подальше друг от друга, чтобы не спровоцировать
слухов о своем воссоединении.
Но трюк не помог. Во-первых, нового возлюбленного телезвезды
Константина Богомолова на Кипре не заметили. Во-вторых, утром 3-го числа сладкую
парочку застукали, когда они мило ворковали, лежа под горячим кипрским солнцем
на соседних шезлонгах, сообщает
Впрочем, поклонники Максима Виторгана и
чего-то подобного ожидали. В прошлом месяце бывшие супруги вместе с сыном
Платоном отдыхали в испанской Марбелье. Правда, идиллия воссоединения длилась
всего несколько дней – вскоре Собчак укатила в Италию на встречу с Богомоловым.
Роман с режиссером, как говорят, стал причиной
развода звездной пары. 37-летняя журналистка и 48-летний актер официально
заявили о расставании в марте этого года.