Ксения Собчак устроила себе культурную программу на Кипре. Отдыхает она не одна, а в компании с бывшим мужем Максимом Виторганом. Парочку заметили на концерте известной певицы, а позже на пляже.

Ксения Собчак устроила себе культурную программу на Кипре. Отдыхает она не одна, а в компании с бывшим мужем Максимом Виторганом.Парочку заметили на концерте известной певицы, а позже на пляже.поделилась в Instagram восторгом по поводу концерта американской певицы итальянского происхождения ЛаурыПерголицци. Выступление LP,как еще называют артистку, состоялось 2 июня на Кипре.Поклонников телеведущей заинтересовал тот факт, что похожийролик – только снятый с другого ракурса – выложил в своем микроблоге МаксимВиторган. Бывшему мужу Собчак шой тоже очень понравилось. Наблюдателизаключили, что экс-супруги специально сели подальше друг от друга, чтобы не спровоцироватьслухов о своем воссоединении.Но трюк не помог. Во-первых, нового возлюбленного телезвездыКонстантина Богомолова на Кипре не заметили. Во-вторых, утром 3-го числа сладкуюпарочку застукали, когда они мило ворковали, лежа под горячим кипрским солнцемна соседних шезлонгах, сообщаетВпрочем, поклонники Максима Виторгана ичего-то подобного ожидали. В прошлом месяце бывшие супруги вместе с сыномПлатоном отдыхали в испанской Марбелье. Правда, идиллия воссоединения длиласьвсего несколько дней – вскоре Собчак укатила в Италию на встречу с Богомоловым.Роман с режиссером, как говорят, стал причинойразвода звездной пары. 37-летняя журналистка и 48-летний актер официальнозаявили о расставании в марте этого года.