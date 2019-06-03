В происшествии пострадали 3 человека

В происшествии пострадали 3 человекаРегиональный СледКом сообщил приоритетную причину взрыва газа в квартире жилого дома в Муроме. В квартире было установлено неисправное газовое оборудование. Помимо этого, его неправильно эксплуатировали.Напомним, что при взрыве газа пострадали 3 человека. Один из них - 25-летний мужчина с 70% ожогов поверхности тела - находится в Нижегородском ожоговом центре. Жизни и здоровью маленьких девочек-сестер из соседней квартиры ничего не угрожает.Взрыв бытового газа произошел утром 2 июня. Подъезд 5-этажки, в котором случился взрыв, временно расселили.