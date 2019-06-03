Памятник маршалу Жукову в Харькове свергли отбросы общества, — заявил в эфире программы 60 минут мэр города Геннадий Кернес.

"Памятник маршалу Жукову в Харькове свергли отбросы общества", — заявил в эфире программы "60 минут" мэр города Геннадий Кернес."Это акт вандализма, которого мы не ожидали. Полицейские пытались препятствовать радикалам, но сами оказались среди пострадавших. Заведены два уголовных дела. К сожалению, мы понимаем, что активного расследования не будет. Все сойдет на нет. Националисты хвалятся своей безнаказанностью. Но памятник мы восстановим в ближайшее время".Геннадий Кернес рассказал, что обсудил ситуацию с депутатом Верховной рады Виталием Хомутыльником, представляющим округ, в котором снесли монумент. Тот посоветовал восстановить памятник при поддержке фонда "Возрождение".Кроме того, мэр Харькова отметил, что есть запрос населения на возвращение в городе названия проспекта Маршала Жукова.Украинские радикалы повалили бюст маршалу Жукову возле Дворца спорта с помощью троса. Затем стали отбивать буквы с монумента. На месте монумента установили флаг Украины.Во время сноса пострадали три сотрудника правоохранительных органов: рядом с ними распылили слезоточивый газ, и они получили химические ожоги.Следователи возбудили уголовные дела по статьям "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.В российском МИД этот инцидент вообще назвали вызовом для нового президента страны Зеленского. Многие политологи сейчас ждут, как он отреагирует на провокацию радикалов.