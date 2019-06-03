Ловко забросившего сигнальный конус на крыло самолета сотрудника аэропорта Шереметьево уволили с занимаемой должности, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ловко забросившего сигнальный конус на крыло самолета сотрудника аэропорта Шереметьево уволили с занимаемой должности, сообщили радиостанции "Говорит Москва" в пресс-службе воздушной гавани.Руководство последней, судя по всему, не оценило футбольных талантов молодого человека, который явно заскучал на летном поле и в отсутствие мяча решил размять ноги с помощью конуса. Игра оказалась недолгой — после второго удара конус "осел" на крыле лайнера "Аэрофлота".Начинающий спортсмен счел разумным покинуть "поле", умолчав о произошедшем, за что и поплатился должностью.