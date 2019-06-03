Инспекторы провели для мальчика обзорную экскурсию по территории отдельного батальона, рассказали о работе экипажа ДПС и дежурной части, продемонстрировали служебный авто- и мототранспорт...

Инспекторы ГИБДД осуществили заветную мечту 7-летнего Миши Кудинова.В этом году Михаил Кудинов пойдет в первый класс, однако, он уже строит далеко идущие планы. Несмотря на ограниченные возможности по здоровью, мальчик мечтает стать сотрудником дорожно-патрульной службы и обеспечивать правопорядок на дорогах города. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве пригласили Мишу в гости, чтобы показать службу Госавтоинспекции изнутри и почувствовать себя настоящим полицейским.Инспекторы дорожно-патрульной службы провели для мальчика обзорную экскурсию по территории отдельного батальона, рассказали о работе экипажа ДПС и дежурной части, продемонстрировали служебный авто- и мототранспорт, а инструктор по рукопашному бою показал боевые приемы борьбы и задержания нарушителя.В завершение экскурсии полицейские вручили Михаилу сувениры и подарки: Правила дорожного движения Российской Федерации, жезл, головной убор и сигнальный жилет инспектора ГИБДД.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81