Злоумышленник срезал навесной замок на доме, проник внутрь и тайно похитил вещи, после чего скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже из частного дома у пенсионерки.В ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы поступило сообщение от 74-летней жительницы района. Она рассказала, что в ее доме на улице Лазенки сорван навесной замок и пропало личное имущество, в том числе 2 коллекционных самовара. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого на улице Шолохова. Им оказался 39-летний москвич.Установлено, что злоумышленник срезал навесной замок на доме, проник внутрь и тайно похитил вещи, после чего скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93