В Молодёжном театре Вячеслава Спесивцева состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей...

В Молодёжном театре Вячеслава Спесивцева состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному дню защиты детей, организованное ГУ МВД России по г. Москве совместно с Благотворительным фондом «Петровка, 38».На площади возле театра под музыку оркестра ГУ МВД России по г. Москве детей встречали сотрудники кинологического центра со своими питомцами и конная кавалерия. Все желающие могли сфотографироваться со служебными автомобилями и мотоциклами.В торжественном открытии праздника приняли участие художественный руководитель театра Вячеслав Спесивцев и представитель фонда «Петровка, 38» полковник милиции в отставке Александр Обойдихин. Они пожелали детям хороших летних каникул и прекрасного настроения.Кульминационным моментом праздничной программы стал спектакль «Золушка», режиссером-постановщиком которого стал сын руководителя театра Семен Спесивцев. В завершение маленьких гостей праздника ждал сладкий стол.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве