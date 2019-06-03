Фигурант ввел в заблуждение своего знакомого, договорившись с ним о том, что последний внесет за него вклад в размере 19 млн рублей в уставной капитал общества, участниками которого они являлись...

«Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что фигурант ввел в заблуждение своего знакомого, договорившись с ним о том, что последний внесет за него вклад в размере 19 млн рублей в уставной капитал общества, участниками которого они являлись. После чего, подготовив документы о выходе из состава общества, мужчина попытался похитить эти денежные средства и еще 23 млн рублей, якобы внесенные им на счет организации, однако, действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудники ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого – 54-летнего москвича. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28