Сотрудник городской службы Вирджиния-Бич, расстрелявший на месте своей работы 12 человек, за несколько часов до этого отправил руководству электронное письмо с заявлением об увольнении. Об этом сообщают американские телеканалы. Не исключается, что он мог мстить своим коллегам. Официально полиция пока мотивов не называет.

Сотрудник городской службы Вирджиния-Бич, расстрелявший на месте своей работы 12 человек, за несколько часов до этого отправил руководству электронное письмо с заявлением об увольнении. Об этом сообщают американские телеканалы. Не исключается, что он мог мстить своим коллегам. Официально полиция пока мотивов не называет."Мы рассматриваем все мотивы — профессиональные, личные. Мы расспрашиваем знакомых, коллег. Это явно не тот случай, когда объяснение на поверхности. Мы просим всех, кто его знал, обратиться в полицию", — сообщил Джим Кервера, шеф полиции Вирджинии-Бич.Кроме того, опубликован список погибших в Вирджинии. У одного из них была русская фамилия. В числе 12 убитых оказался Александр Михайлович Гусев. Он жил в Вирджинии и девять лет работал в городском отделе общественных работ.Стрельба в американском городе Вирджиния-Бич произошла вечером 31 мая, погибли 12 человек. Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над правительственными зданиями страны, в том числе и над Белым домом.