Лидеры суданской оппозиции заявили о прекращении политических контактов и переговоров с военными, которые руководят страной. Ранее сообщалось о погибших и пострадавших в Хартуме после введения туда спецназа.

Лидеры суданской оппозиции заявили о прекращении политических контактов и переговоров с военными, которые руководят страной.В понедельник, 3 июня, в суданской столице Хартум были введены силы спецназа, которым поставили задачу разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Заявление Альянса за свободу и перемены, который входит в оппозиционное движение, прозвучало на фоне данных событий."Мы объявляем о прекращении всех политических контактов и переговоров с путчистским (военным) советом", — говорится в заявлении лидеров суданской оппозиции. Также в нем содержится призыв к "гражданскому неповиновению", сообщает "Интерфакс".Ранее сообщалось о погибших и пострадавших в Хартуме. Введение спецназа предпринято после того, как правящие в стране военные назвали протестующих, уже длительное время стоящих лагерем у здания министерства обороны и штаб-квартиры армии Судана, угрозой национальной безопасности.В свою очередь суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих. Представитель правящего военного совета Шамседдин Каббаши сообщил телеканалу Sky News Arabia, что палатки находятся на местах, а молодежь передвигается свободно.