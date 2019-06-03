Слушатели Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Причиной волнений стал внешний вид певицы.

Слушатели Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Причиной волнений стал внешний вид певицы.Дайнеко разместила в своем Instagram фотографию с отдыха. На опубликованном снимке артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике и свисает на самом краю яхты.Фотография получилась такова, что на ней хорошо заметна худоба Дайнеко, передает "". Это и заставило поклонников девушки волноваться о ее самочувствии. "Виктория, хватит худеть, уже некрасиво, еще немного и наступит анорексия", "Одни ребра!", – ужаснулись пользователи Сети.Ранее Виктория Дайнеко взбудоражила общественность откровенным снимком. Певица сфотографировалась на фоне небоскребов с оголенной грудью. Поклонники звезды учинили самые настоящие разборки на просторах Сети."Охватывая будущее", – подписала Дайнеко публикацию в Instagram. Многие поклонники певицы оценили откровенный снимок, однако некоторые сочли подобный ход звезды попыткой привлечь к себе внимание.